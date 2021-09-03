Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı
Ubisoft’un merakla beklenen oyunu Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Şirket, Far Cry 6'nın 7 Ekim'de tüm dünyada Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna ve Windows PC için sadece Epic Games Store ve Ubisoft Store'da yayınlanacağını duyurmuştu.
03 Eylül 2021, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
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Ubisoft, Far Cry 6'nın oyunun sistem gereksinimlerini resmen açıklandı. Oyun, 4K çözünürlüğe kadar destekleyecek.
FHD çözünürlük 30 fps için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460
Ekran Kartı: AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960
RAM: 8 GB
Depolama: 60 GB
FHD çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700
Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080
RAM: 16 GB
Depolama: 60 GB
1440p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K
Ekran Kartı: AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
RAM: 16 GB
Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)
1440p çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K
Ekran Kartı: AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070
RAM: 16 GB
Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)
4K çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri
İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i7-10700K
Ekran Kartı: AMD RX 6800 ya da NVIDIA GeForce RTX 3080
RAM: 16 GB
Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)