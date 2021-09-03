Bilim & Teknoloji Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı

Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı

Bilim & Teknoloji

Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı

Ubisoft’un merakla beklenen oyunu Far Cry 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Şirket, Far Cry 6'nın 7 Ekim'de tüm dünyada Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna ve Windows PC için sadece Epic Games Store ve Ubisoft Store'da yayınlanacağını duyurmuştu.

03 Eylül 2021, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ubisoft, Far Cry 6'nın oyunun sistem gereksinimlerini resmen açıklandı. Oyun, 4K çözünürlüğe kadar destekleyecek.

FHD çözünürlük 30 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel Core i5-4460

Ekran Kartı: AMD RX 460 ya da NVIDIA GeForce GTX 960

RAM: 8 GB

Depolama: 60 GB

FHD çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-7700

Ekran Kartı: AMD RX VEGA64 ya da NVIDIA GeForce GTX 1080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB

1440p çözünürlük 60 fps için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X ya da Intel Core i5-9700K

Ekran Kartı: AMD RX 5700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

1440p çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core i5-10600K

Ekran Kartı: AMD RX 6900XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3070

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

4K çözünürlük 60 fps ve ışın izleme teknolojisi için sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X ya da Intel Core i7-10700K

Ekran Kartı: AMD RX 6800 ya da NVIDIA GeForce RTX 3080

RAM: 16 GB

Depolama: 60 GB + 37 GB (HD doku kaplamaları için isteğe bağlı)

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Raflarda fiyat artışını önleyecek ikili formül: 1- Kooperatiflere destek, 2- Gıda atığıyla mücadele
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?