Far sürme teknikleri
Far, gözleri belirginleştirir ve göze anlamlı bakışlar katar. Farlar sayesinde gözlerinizi daha çekici hale getirebilirsiniz nasıl mı? İşte tekniği...
İşte adım adım far sürme teknikleri:
1. İyice dağıtın:
Mükemmel bir göz makyajı için altın kural göz farını iyice dağıtmaktır. Düzgün dağıtılmayan göz farı doğal görünmez. Bunu yapabilmek için yumuşak bir fırça kullanmalısınız.
2. Astar kat oluşturun:
Göz farını uygulamadan önce daha iyi sonuç alabilmek adına önce bir astar kat oluşturmalısınız. Bunu makyaj bazı ya da fondöten, pudra kullanarak yapabilirsiniz.
3. Uygun rengi seçin:
Renk seçimi çok önemli. Gözlerinizin rengini ortaya çıkaracak renkleri seçmelisiniz. Mesela mavi gözlere mavi, bronz, açık kahve yakışırken yeşil gözlere mor, koyu yeşil ve kahve tonları yakışır. Kahverengi gözler ise en şanslı olanı, renk seçiminde daha rahat olabilirsiniz.
4. Doğru şekilde vurgulayın:
Kaş kemiğine ve gözlerinizin köşelerine uygulayacağınız açık tondaki far, tüm yüzünüzün aydınlanmasını sağlar.
5. Simli farlara dikkat:
Simli göz farları kırışıklıkları vurgular, bu nedenle eğer kırışıklıklarınız varsa krem far kullanın.
6. Koyu renkli far sürerken:
Kirpik çizgisine çok yakın sürülen koyu far gözlerinizi olduğundan daha küçük gösterir. Eğer gözlerinizin büyük görünmesini istiyorsanız koyu farı bu bölgeden uzak tutun ve daha yukarı taşıyın.
7. Fırçaları temizleyin:
Bu size basit gelebilir ama gereklidir. Daha başarılı bir sonuç için fırçada biriken far kalıntılarını iyice temizleyin.
Küçük gözlüler için makyaj hilesi
Göz kalemiyle yapılan makyaj hileleri
1. İyice dağıtın:
Mükemmel bir göz makyajı için altın kural göz farını iyice dağıtmaktır. Düzgün dağıtılmayan göz farı doğal görünmez. Bunu yapabilmek için yumuşak bir fırça kullanmalısınız.
2. Astar kat oluşturun:
Göz farını uygulamadan önce daha iyi sonuç alabilmek adına önce bir astar kat oluşturmalısınız. Bunu makyaj bazı ya da fondöten, pudra kullanarak yapabilirsiniz.
3. Uygun rengi seçin:
Renk seçimi çok önemli. Gözlerinizin rengini ortaya çıkaracak renkleri seçmelisiniz. Mesela mavi gözlere mavi, bronz, açık kahve yakışırken yeşil gözlere mor, koyu yeşil ve kahve tonları yakışır. Kahverengi gözler ise en şanslı olanı, renk seçiminde daha rahat olabilirsiniz.
4. Doğru şekilde vurgulayın:
Kaş kemiğine ve gözlerinizin köşelerine uygulayacağınız açık tondaki far, tüm yüzünüzün aydınlanmasını sağlar.
5. Simli farlara dikkat:
Simli göz farları kırışıklıkları vurgular, bu nedenle eğer kırışıklıklarınız varsa krem far kullanın.
6. Koyu renkli far sürerken:
Kirpik çizgisine çok yakın sürülen koyu far gözlerinizi olduğundan daha küçük gösterir. Eğer gözlerinizin büyük görünmesini istiyorsanız koyu farı bu bölgeden uzak tutun ve daha yukarı taşıyın.
7. Fırçaları temizleyin:
Bu size basit gelebilir ama gereklidir. Daha başarılı bir sonuç için fırçada biriken far kalıntılarını iyice temizleyin.
Küçük gözlüler için makyaj hilesi
Göz kalemiyle yapılan makyaj hileleri