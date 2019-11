Far sürme teknikleri

Mükemmel bir göz makyajı için altın kural göz farını iyice dağıtmaktır. Düzgün dağıtılmayan göz farı doğal görünmez. Bunu yapabilmek için yumuşak bir fırça kullanmalısınız.Göz farını uygulamadan önce daha iyi sonuç alabilmek adına önce bir astar kat oluşturmalısınız. Bunu makyaj bazı ya da fondöten, pudra kullanarak yapabilirsiniz.Renk seçimi çok önemli. Gözlerinizin rengini ortaya çıkaracak renkleri seçmelisiniz. Mesela mavi gözlere mavi, bronz, açık kahve yakışırken yeşil gözlere mor, koyu yeşil ve kahve tonları yakışır. Kahverengi gözler ise en şanslı olanı, renk seçiminde daha rahat olabilirsiniz.Kaş kemiğine ve gözlerinizin köşelerine uygulayacağınız açık tondaki far, tüm yüzünüzün aydınlanmasını sağlar.Simli göz farları kırışıklıkları vurgular, bu nedenle eğer kırışıklıklarınız varsa krem far kullanın.Kirpik çizgisine çok yakın sürülen koyu far gözlerinizi olduğundan daha küçük gösterir. Eğer gözlerinizin büyük görünmesini istiyorsanız koyu farı bu bölgeden uzak tutun ve daha yukarı taşıyın.Bu size basit gelebilir ama gereklidir. Daha başarılı bir sonuç için fırçada biriken far kalıntılarını iyice temizleyin.