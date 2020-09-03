Farah Zeynep Abdullah: Aşk yok yalnımız

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Taraftarı olduğu takımın tişörtünü giymiş, eteği, spor ayakkabıları ile farklı bir kombin yapmıştı. Adı, Reymen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş ile aşk dedikodusuna karışan oyuncu “Aramızda aşk yok. İddialar doğru değil. Yalnızım” dedi.