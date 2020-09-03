Magazin Farah Zeynep Abdullah: Aşk yok yalnımız

Farah Zeynep Abdullah: Aşk yok yalnımız

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Farah Zeynep Abdullah: Aşk yok yalnımız

Adı Reymen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş ile aşk dedikodusuna karışan Farah Zeynep Abdullah, iddialara cevap verdi. Hakan Kırarslan / POSTA

03 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Taraftarı olduğu takımın tişörtünü giymiş, eteği, spor ayakkabıları ile farklı bir kombin yapmıştı. Adı, Reymen lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş ile aşk dedikodusuna karışan oyuncu “Aramızda aşk yok. İddialar doğru değil. Yalnızım” dedi.

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