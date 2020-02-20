Farah Zeynep Abdullah, göğüs dekoltesi ile geceye damga vurdu

Doğu Demirkol'un başrolünü oynadığı "Bayi Toplantısı" filminin galası yapıldı. Ünlü oyuncu Demirkol sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile ele ele görüntü vererek mutluluklarını sergiledi. Farah Zeynep Abdullah, şıklığıyla göz kamaştırırken göğüs dekolteki elbisesi ile de galaya damga vurdu.

Galaya ünlü akını

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Demet Akbağ, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, İsmail Filiz, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Sedef İybar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Nilay Deniz, Kaan Sekban, Ezgi Eyüboğlu, Berkay, Burcu Kara, Fettah Can, Emel Müftüoğlu, Cem Gelinoğlu, Kaan Sekban, Oğulcan Engin, Gürhan Altundaşar, Şebnem Sunar, Turabi, Ivana Sert, Ertem Şener, Aksel Bonfil, Danillo Zanna, 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi ve 'Güldür Güldür' ekibi geceye katılan ünlü isimler arasındaydı.



