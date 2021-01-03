Magazin Farah Zeynep Abdullah, her yıl kendine mektup yazıyor

Farah Zeynep Abdullah, her yıl kendine mektup yazıyor

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Farah Zeynep Abdullah, her yıl kendine mektup yazıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

03 Ocak 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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2020 sana en çok hangi duyguyu yaşattı?

Çaresizlikle savaştık hep beraber.

Kendine mektup yazdın mı?

Evet biraz rötarlı olmuş. 5 Ocak’ta yazmıştım. Daha okumadım. Okuyup önümüzdeki seneye yazacağım bu gece.

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2021’den ne bekliyorsun?

Bir şey beklemiyorum. Beklenti hoş bir şey değil. Amaçlar, hedefler, planlar var ama zaten 2020’de planlananlar olsaydı hepimiz bambaşka hayatlarda olurduk muhtemelen. 2020 beklentinin boş bir şey olduğunu gösterdi. Yoldan keyif alabilmek en güzeli. En önemlisi tabii sağlık.

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