Magazin Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor

Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor

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Farah Zeynep Abdullah ile DJ Artz aşk yaşıyor

Farah Zeynep Abdullah, aradığı mutluluğu buldu. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Bir dönem Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.

AŞKINI İLAN ETTİ 

31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI 

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.

'EVLİLİĞE YETERİNCE SOĞUĞUM' DEMİŞTİ 

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermiş

Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti.

'O DÖNEM PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU'

Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, "O dönem psikolojim çok bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, "Kilo verince 'Ah, yazık! Kilo al', alınca da bir beğenmemezlik... Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" demişti.

İSYAN ETMİŞTİ 

Zeynep Abdullah, Twitter hesabından bazı kişilerin, insanların kiloları hakkında yorum yapması konusunda isyanını dile getirmişti.

'KİLO MUHABBETİ BİTSİN'

Abdullah, Twitter hesabından, "Kilo verince 'Aaa hasta mısın?' Kilo alınca 'Ooo maşallah.' Kilo muhabbeti bitsin. Bırakın insanları, nasıl sağlıklı ve mutlu olcaklarsa bir salın yaa!" mesajını yayınlamıştı.

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