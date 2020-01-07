Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ayrıldı mı?
Farah Zeynep Abdullah ile yeni aşkı Doğu Demirkol’un ilişkisinde kriz çıktı.
Çiftin arasında çıkan tartışma krize döndü, ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetindi.
Sevgilisini anneannesiyle tanıştırmıştı
Sevgililerin tekrar bir araya gelmelerinin zor olduğu söyleniyor. Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz haftalarda sevgilisini anneannesiyle tanıştırmıştı.
Filmde Demirkol, Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyordu
Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ile “Ahlat Ağacı” filminde birlikte rol almıştı. Filmde Demirkol, Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyor ve ikili bu yüzden kavga ediyordu.
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