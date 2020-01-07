Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ayrıldı mı?

Çiftin arasında çıkan tartışma krize döndü, ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Menajerleri ise sorular karşısında “Sorduğunuz için teşekkür ederiz ama yorum yapmıyorlar” demekle yetindi.

Sevgilisini anneannesiyle tanıştırmıştı

Sevgililerin tekrar bir araya gelmelerinin zor olduğu söyleniyor. Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz haftalarda sevgilisini anneannesiyle tanıştırmıştı.

Filmde Demirkol, Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyordu

Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ile “Ahlat Ağacı” filminde birlikte rol almıştı. Filmde Demirkol, Şungar’ın kız arkadaşını elinden alıyor ve ikili bu yüzden kavga ediyordu.





Bu haberi de okudular Farah Zeynep Abdullah, sevgilisi Doğu Demirkol'u anneannesi ile tanıştırdı



