Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ilk kez el ele

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Demet Akbağ, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Şahin Irmak, İrem Sak, İsmail Filiz, Bülent Serttaş, Merve Dizdar, Sedef İybar, Bülent Emrah Parlak, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Murat Cemcir, Sarp Apak, Nilay Deniz, Kaan Sekban, Ezgi Eyüboğlu, Berkay, Burcu Kara, Fettah Can, Emel Müftüoğlu, Cem Gelinoğlu, Kaan Sekban, Oğulcan Engin, Gürhan Altundaşar, Şebnem Sunar, Turabi, Ivana Sert, Ertem Şener, Aksel Bonfil, Danillo Zanna, 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi ve 'Güldür Güldür' ekibi geceye katılan ünlü isimler arasındaydı.

21 Şubat'ta vizyona girecek filmde rol alan komedyen Doğu Demirkol, galaya oyuncu sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı.

'Kızımız tatlı bir insan'

Kameralar karşısına ilk kez el ele çıkan çift soruları yanıtladı. Demirkol, "İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan. Sizin gördüğünüz, tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı" sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.

İkili, Doğu Demirkol'un başrol oynadığı 'Tutunamayanlar' dizisinin gala yemeğine birlikte katılmıştı. Ünlü komedyen, Farah Zeynep Abdullah’la ayrıldıkları iddiası sorulunca, “Ya işte bakalım. Biz de sağdan soldan duyuyoruz. Benim haberim yok valla” demişti.

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