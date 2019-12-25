Farah Zeynep Abdullah 2017’de Ahmet Rıfat Şungar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Arkadaşlarının ‘Evlenecekler’ dediği sevgililer iki ay önce sürpriz şekilde ayrıldı. Oyuncu arayı açmadan yeni bir maceraya yelken açtı; kalbini Doğu Demirkol’a kaptırdı.

Onayını aldı

Farah Zeynep Abdullah önceki akşam anneannesi Saadet Temizkan Demiriz ile BKM’deydi. Doğu Demirkol’u izlediler. Gösterinin ardından kuliste sevgilisi ile anneannesini tanıştırdı, onayını aldı.

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Farah Zeynep Abdullah, BKM’nin arka kapısından çıktı. Sevgilisi, otomobiline binene kadar kendisine eşlik eden iki koruma tahsis etti.

Oyuncu, “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun” diyen habercilere kızdı. “Anneannemin yanında konuşulacak konu değil bu, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?” karşılığını verdi. İnternet sitesi Snob Magazin, Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah’ı baş başa görüntüledi.

Bir haftadır aşk yaşayan Doğu Demirkol ile Farah Zeynep Abdullah’ın ilk fotoğrafı.





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