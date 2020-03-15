Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol aşkı bitti

Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar’dan ayrıldıktan sonra Farah Zeynep Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aralık ayında ilişki yaşamaya başlayan ve 3 aydır birlikte olan çift ayrılmış. 10 gün önce yollarını ayırmaya karar veren iki ünlü isim, bundan sonra arkadaş kalacaklarmış.

Hamza Arda’nın eşyalarını bağışladılar

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda’nın eşyalarını TOGEMDER’in düzenlediği Cemre Çarşısı’na bağışladı. Çarşı’daki satışlardan elde edilen gelir İdlib’de şehit olan askerlerin ailelerine bağışlandı. Çift, doğacak çocukları Asil Aslan için ise yeniden alışverişe başladı.

2 milyonluk oyuncak

En son yaptırdığı badem göz operasyonuyla gündeme gelen ünlü YouTuber Danla Bilic, aracını değiştirmiş. Sosyal medyada yaptığı reklamlardan hayli yüksek para kazanan Bilic, kendisine Mercedes marka son model bir cip almış. YouTuber, bu yeni oyuncağına 2 milyon TL ödemiş.