Farah Zeynep Abdullah, 17 Ocak 2020'de vizyona girmesi beklenen 'Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun' için hazırlanan teaser'da yer almış, ancak senaryodaki değişiklikler yüzünden filmden ayrılmıştı.

Abdullah'ın yerine Aslı Enver'i isteyen yapımcılar, genç oyuncuyla görüşmelere başladı.

Aslı Enver

Enver teklifi kabul ederse, filmde İsmail Üsteğmen'in eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

'Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun'un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez ve Ahmet Rıfat Şungar da var.

SENARYO YAZIYOR

Aslı Enver, boş zamanlarında yazdığı kısa hikayeleri film senaryosu haline getirmek için kolları sıvadı. Ünlü oyuncu, başrolünü üstlendiği 'İstanbullu Gelin' dizisinin senaristleriyle çalışmaya başladı. Enver, senaryoyu tamamladıktan sonra filmi beyazperdeye taşımak için yapımcı ve yönetmenlerle görüşecek.