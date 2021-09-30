Oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberleri ti'ye aldı. Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir Haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?" dedi.

BERGEN'İ CANLANDIRACAK

Öte yandan yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi Farah Zeynep Abdullah oldu.





Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Film Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.