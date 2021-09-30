Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan o haberlere tepki!

Farah Zeynep Abdullah'tan o haberlere tepki!

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Farah Zeynep Abdullah'tan o haberlere tepki!

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından; 'Farah kilo aldı' haberlerine cevap verdi. Filtreli videolarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, “Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan” dedi.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberleri ti'ye aldı. Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, "Bugün çok önemli bir Haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?" dedi.

BERGEN'İ CANLANDIRACAK

Öte yandan yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi Farah Zeynep Abdullah oldu.


Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Film Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

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