Fare zehri içip bileğini keserek canına kıymak istedi!
Bursa'da yaşayan O.D. (29), otomobilinde fare zehri içip bileğini keserek canına kıymak istedi
Olay, İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi. Otomobiliyle dolaşmaya çıkan O.D., kanlar içinde bulundu.
Fare zehiri içip ardından sol bileğini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
DURUMU CİDDİ
O.D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken maddi sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğu öne sürüldü.
Yavuz YILMAZ/DHA