Türkiye Fare zehri yiyen kardeşlerden iyi haber geldi! Şeker sanıp yemişlerdi

Fare zehri yiyen kardeşlerden iyi haber geldi! Şeker sanıp yemişlerdi

Türkiye

Fare zehri yiyen kardeşlerden iyi haber geldi! Şeker sanıp yemişlerdi

Bursa İnegöl'de Turgut Efe ve İpek Su isimli kardeşler dolapta buldukları fare zehrini 'şeker' zannedip yediler. Tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

21 Ocak 2022, Cuma 13:49 Son Güncelleme:
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Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta oturan ailenin çocukları Turgut Efe D. ile İpek Su D. dolaptaki fare zehrini 'şeker' zannederek yedi. İki kardeş bir süre sonra fenalaştı. Odaya gelen Merve D., çocuklarını baygın vaziyette buldu. Yanlarında zehri bulan Merve D., çocuklar kusmaya başlayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı çocuklar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan Turgut Efe ve İpek Su D. kardeşler, Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Doktorları çocukların sağlık durumlarının iyiye gittiğini ve normal servise aldıklarını ifade etti.



 Yavuz YILMAZ -DHA

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