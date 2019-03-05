Fare zehrini şeker sanıp yiyen çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yiyen 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı

05 Mart 2019, Salı 02:00
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Fare zehrini şeker sanıp yiyen çocuk hastanelik oldu

Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 6 yaşındaki Mertcan Ö., sokakta bulduğu fare zehrini şeker sanıp yedi.

Küçük çocuk, bir süre fenalaşınca ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan testler sonucu küçük çocuğun yuttuğu şeyin fare zehri olduğu anlaşıldı. Durumu kritik olan çocuk Bursa'ya sevk edildi. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

BURSA (İHA)

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