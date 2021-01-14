Türkiye Farkında olmadan corona virüs geçirdiğiniz bu yöntemle anlaşılabilir

Farkında olmadan corona virüs geçirdiğiniz bu yöntemle anlaşılabilir

Türkiye

Farkında olmadan corona virüs geçirdiğiniz bu yöntemle anlaşılabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kişilerin farkında olmadan hastalığı geçirip geçirmedikleri oldu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, corona vürüsün geçirilip geçirilmediğinin nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiler verdi.

14 Ocak 2021, Perşembe 16:16 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada can kayıplarına neden olan corona virüs her zaman ağır belirtiler göstermeyebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal, corona vürüsün geçirilip geçirilmediğinin nasıl anlaşılacağı konusunda bilgiler verdi.

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Hürkal yaptığı açıklamada, "Şiddetli olmasa da halsizlik, sırt ağrısı ve hafif ateş en belirgin özellikler arasında yer alır. Corona virüsle mücadele tüm dünyada yoğun bir şekilde devam ediyor. Aşı olmayı beklerken gerekli tüm önlemler alınmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra hastalığı fark etmeden ya da hafif semptomlar ile atlatan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Bu şekilde ayakta geçiren hastaların sayısını tespit etmek için antikor testi uygulanabiliyor" dedi.

Antikor testi

Antikor testi, daha önce corona virüs (COVID-19) geçirip geçirmediğinizi kontrol etmek için yapılan bir kan testi. Antikor testi ile kanınızda antikor olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir enfeksiyon kaptığınızda vücudunuz antikor üretir. Enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olurlar. Kanınızda corona virüs antikorları varsa, muhtemelen virüsü daha önce almışsınız demektir. Bu arada antikorlara sahip olmanın virüsü tekrar kapmanızı engelleyip engellemediği bilinmemektedir. Belirli bir süreden sonra antikor seviyelerinde azalma başlayacağı için tekrar corona virüse yakalanabilirsiniz. Corona virüs geçirdiyseniz, diğer hastaların tedavisine yardımcı olmak için kan plazması bağışlayabilirsiniz.

CnnTürk


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