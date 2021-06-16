'Farkındalık Diyeti' ile bedeninizi 20 günde restore edin

Obezitesi olan ve kilo veren kişilerin yaklaşık %85'i birkaç yıl içinde başlangıç ​​kilolarına geri döner veya bu kiloları aşar. Tıkınırcasına yeme, duygusal yeme, dışarıdan yeme ve yiyecek isteklerine yanıt olarak yeme, başarılı kilo kaybından sonra kilo alımı ile ilişkilendirilmiştir. Strese maruz kalma, aşırı yeme ve obezitede de büyük rol oynayabilir. Araştırmaların büyük çoğunluğu, dikkatli yemenin yeme davranışlarınızı değiştirerek ve stresi azaltarak kilo vermenize yardımcı olduğu konusunda hemfikirdir.

Obezitesi olan kişiler arasında yapılan 6 haftalık farkındalık semineri sonrası 12 haftalık takip süresi boyunca seminere katılan ve farkındalık diyetini yaşamına sokan kişilerin 12 haftada 4 kilo vermesiyle sonuçlanmıştır.

Uzun yasaklar listesine ihtiyacınız yok, farkındalık diyetinin kurallarına uyun yeter

Yemek hakkındaki düşünce şeklinizi değiştirerek, yemeyle ilişkilendirilebilecek olumsuz duyguların yerini farkındalık, gelişmiş öz kontrol ve olumlu duygular alır

Farkındalık diyeti, temellerini mindfulness kavramından alır. Mindfullness yaşamın her alanında şimdiyi yaşamanın ve anda kalmanın önemine değinen bir kavram. Mindfulness beslenme de aynı şeyi ‘beslenme’ özelinde ifade ediyor.

Mindfulness; araba kullanırken, duş alırken ya da film izlerken aynı anda başka düşünceler içinde olmamızın önüne geçmeye çalışırken mindfulness beslenme de, basitçe, yemek yerken yalnızca yemeğe odaklanmamızı öneriyor. Yani mindfulness, en genel ve temel şekilde, her ne yapıyorsak ona odaklanmamızı esas alıyor. Böylece bizlere; yaşadığımız her anı farkında olma, rahatlama, hayatımızı bilinçli bir şekilde yönetme ve özgür olma şansı sunuyor.

Farkındalık diyeti ile beslenme şekillerinizi yenilediğinizde bedeninizin buna kolayca uyum sağladığını göreceksiniz.





Farkındalık diyetinin kuralları

Yemeklerinizi yavaş yiyin.

Dikkatsizce ve çok hızlı bir şekilde yemek yiyoruz. Kimi zaman, özellikle de bir yerlere yetişmemiz gerekiyorsa yemekle vakit kaybetmek istemiyoruz. Kimi zaman, ayaküstü bir şeyler atıştırıyoruz. Kimi zamansa, çalışırken karnımızı doyuruyoruz.

En sevdiğimiz yiyecek de olsa, genellikle tadını almıyoruz. Besinleri tam olarak çiğnemediğimiz için sindirim yolları sorunları yaşıyoruz ve kilo alıyoruz.

Yapılan araştırmalar, kilo kontrolünde yavaş yemek yemenin pozitif etkisini ortaya koyuyor. Beynin doyma sinyalini aldığı 20 dakikalık yeme süresi de bu nedenle giderek daha fazla önemseniyor.

Yavaşlayın! Acele etmeyin. Yemek yediğiniz anın değerini bilin, yemeğinizin tadını çıkartın ve her lokmayı iyice çiğnemeyi alışkanlık haline getirin.

Diyet uygulamak yok, ideal yemek seçimi var

Hızlı yemeye, ayaküstü atıştırmaya ve bol yağlı abur cuburları sık tüketmeye ek olarak; sürekli, sonuç alamadığımız çeşitli diyet programları uyguluyoruz. Bu, hem bedenimizin işleyişini bozuyor hem de diyet programına uymadığımız her an zihnimizle bedenimiz arasında bir çatışma yaşanmasına sebep oluyor. Mindfulness beslenmeyse, diyet programlarının karşısına, mevsim sebze-meyvelerini tüketmeyi, düzenli ve doğru beslenme alışkanlığı geliştirmeyi koyuyor.

Araştırmalar da bunu destekler şekilde; düzenli ve doğru beslenmenin fiziksel olduğu kadar zihinsel ve psikolojik sağlığımıza da olumlu etkisi olduğunu kanıtlıyor.

Gerçekten Neyi İstediğinizi Fark Edin

Canınız sık sık cips, çikolata ve kraker gibi işlenmiş gıdalar mı istiyor? Düşünme şeklinizi değiştirin ve bu durumu tekrar değerlendirin. Bedeninizin bu tür gıdalara ihtiyacı var mı? Bunları tükettikten sonra yaşayacağınız suçluluk duygusunu gerçekten taşımak istiyor musunuz?

‘Mutluyum, tüketiyorum.’ / ‘Mutsuzum, tüketiyorum.’

Evet, beslenmiyorsunuz ya da yemiyorsunuz. Tüketiyorsunuz.

Duygusal değişimleriniz bir şeyler tüketmenize sebep oluyorsa belki de asıl doyurmak istediğiniz eksik duygularınızdır.

Böyle zamanlarda bir şeyler yemek yerine meditasyon veya egzersiz yapmayı deneyebilir, sevdiğiniz insanlarla görüşebilir ya da masanızı düzenleyebilirsiniz.

Bu, duygu değişimi-tüketme zincirini kırmadığınız sürece hislerinize bir de suçluluk ve pişmanlığı ekleyeceğinizi unutmayın.

Ne Yediğinizi Farkında Olun

Yemeğinizi yiyip bitirmeye değil, ondan tat almaya odaklanın.

Besinleri; renklerini, kokularını, aromalarını, dokularını ve tatlarını farkında olarak yemeye çalışın.

Tüm dikkatinizi yediğiniz yemeğe ve onun özelliklerine verin.

Sadece Yemek Yiyin

Yemek yerken bir şeyler okumanın ya da izlemenin ne kadar keyifli olduğunu biliyoruz. Fakat yediğiniz yemeğin tadını kaçırıyorsunuz, daha uzun sürede doyduğunuz için ihtiyacınız olandan fazlasını tüketiyorsunuz ve belki de yediğiniz şeyin farkında olmadan boşalmış bir tabakla karşılaşıyorsunuz.

Farkındalık diyetine başlama

Başlangıçta her bir öğününüze ayıracak yeterli vaktiniz olmayabilir. Fakat bunun sebebinin mindfulness beslenmenin zor olması değil, geçmişten getirdiğiniz alışkanlıklar olduğunu unutmayın.

Bu yüzden önce, haftada bir gün, bir öğünü yavaşlayarak, tadını çıkartarak ve ne yediğinizi farkında olarak yiyin. İlerleyen süreçte gün ve öğün sayısını artırarak devam edebilirsiniz.

Yemek için 20 dakikanızı ayırmaya çalışın. Bu sürede, yalnızca bir porsiyon yemeği, sadece ona dikkatinizi vererek yemeyi deneyin.

Hızlı yeme alışkanlığınızı değiştirmek içinse, normalde sağlaksanız sol elinizi, solaksanız sağ elinizi kullanarak yemek yemeyi deneyebilirsiniz.

Yemek yediğiniz sürede, besinlerin kaynağından sofranıza gelene kadar geçirdiği süreçleri düşünebilirsiniz.

Farklı Şeyler Deneyin

Halihazırda sağlıklı besleniyor olabilirsiniz. Fakat her sabah aynı şeyleri yiyor ya da yemekleri hep aynı şekilde pişiriyorsanız, bazı şeyleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Yeni tatlar, yeni aromalar, yeni kokular hem duyularınızı geliştirecek hem de yediğiniz yiyeceklerden daha fazla tat almanızı sağlayacaktır.

Gerçekten Aç Mısınız?

Bir şeyler yemek istediğinizde gerçekten aç olup olmadığınızı farkında olun. Unutmayın, susuzluk da açlık hissi yaratabilir.

Özellikle bir şeyler atıştırmaya yöneldiğinizde ya da canınız yağlı yiyecekler istediğinde gerçekten aç olup olmadığınızı sorgulayın. Böylece gereksiz yere bir şeyler tüketmemeye başladığınızı göreceksiniz.