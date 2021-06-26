Dünya Farklı bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Farklı bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Dünya

Farklı bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’ın farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

26 Haziran 2021, Cumartesi 20:34 Son Güncelleme:
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Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu Cammu Keşmir’in Poonch bölgesinde Khalsa askeri karakoluna yıldırım düştüğünü bildirdi. Karakoldaki bir askerin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 askerin de yaralandığını ifade etti. Polis, Uttar Pradeş eyaletinin farklı kesimlerinde de etkili olan yağış ve fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bu ay başında yıldırım isabet etmesi sonucu 27 kişi ölmüştü. Hindistan’da 2019’da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA

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