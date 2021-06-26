Farklı bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu Cammu Keşmir’in Poonch bölgesinde Khalsa askeri karakoluna yıldırım düştüğünü bildirdi. Karakoldaki bir askerin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 askerin de yaralandığını ifade etti. Polis, Uttar Pradeş eyaletinin farklı kesimlerinde de etkili olan yağış ve fırtına sırasında yıldırım düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bu ay başında yıldırım isabet etmesi sonucu 27 kişi ölmüştü. Hindistan’da 2019’da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA