Etkinlik Rehberi Farklı yollar

Farklı yollar

Etkinlik Rehberi

Farklı yollar

Bu etkinlik çocuklarınızın odaklanma ve ince motor-koordinasyon becerilerini geliştirmektedir.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?

Kâğıdın üstüne keçeli kalem ile düz, zikzaklı ve çeşitli şekillerde çizgiler çizin. Çizgilerin üzerine yapıştırıcı sürün. Sürülen yapıştırıcının üstüne evde bulunan bakliyatları yapıştırmaya başlayın. Çizgilerin sonuna gelene kadar devam edin.

Malzemeler: A4 kâğıt, keçeli kalem, evde bulunan bakliyat, yapıştırıcı / Yaş: 4+

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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