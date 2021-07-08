Farklı yollar

NASIL OYNANIR?

Kâğıdın üstüne keçeli kalem ile düz, zikzaklı ve çeşitli şekillerde çizgiler çizin. Çizgilerin üzerine yapıştırıcı sürün. Sürülen yapıştırıcının üstüne evde bulunan bakliyatları yapıştırmaya başlayın. Çizgilerin sonuna gelene kadar devam edin.

Malzemeler: A4 kâğıt, keçeli kalem, evde bulunan bakliyat, yapıştırıcı / Yaş: 4+