Farmasi logosunu yeniledi!

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna yaptığı açıklamada “Markalar için logo, markanın ruhunu yansıtmak ve ilk izlenimi oluşturmak için kritik bir rol oynuyor. Yeni logomuz enerjik çizgisiyle tam da Farmasi’nin marka imajına hizmet ediyor, dikkat çekici hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor ve markamızın ileriye gitme isteğini vurguluyor” dedi.

Tüketiciler, Farmasi’nin yeni logosunu bu ay itibariyle tüm reklamlarda, dijital mecralarda, sonrasında ise kataloglarda, ambalajlarda daha birçok yerde adım adım görmeye başlayacak.

Eski ve yeni logonun yan yana gelmiş hâli:

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