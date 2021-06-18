Bakım Farmasi logosunu yeniledi!

Farmasi logosunu yeniledi!

Bakım

Farmasi logosunu yeniledi!

Türkiye’nin lider doğrudan satış markası Farmasi, logosunu minimalist bir tasarımla yenilediğini açıkladı. Yeni logo tasarımı için markanın yenilikçi duruşundan ilham alındığını belirten şirketin, logo tasarımında esinlendiği sözcükler ise "özgür, tutkulu, güçlü, modern ve dinamik" şeklinde.

18 Haziran 2021, Cuma 15:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Farmasi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna yaptığı açıklamada “Markalar için logo, markanın ruhunu yansıtmak ve ilk izlenimi oluşturmak için kritik bir rol oynuyor. Yeni logomuz enerjik çizgisiyle tam da Farmasi’nin marka imajına hizmet ediyor, dikkat çekici hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor ve markamızın ileriye gitme isteğini vurguluyor” dedi.

Tüketiciler, Farmasi’nin yeni logosunu bu ay itibariyle tüm reklamlarda, dijital mecralarda, sonrasında ise kataloglarda, ambalajlarda daha birçok yerde adım adım görmeye başlayacak.

Eski ve yeni logonun yan yana gelmiş hâli:

Önce

Sonra

İlandır

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Vücut şekillendirme ameliyatları
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gözaltı morarmaları için doğal ışık dolgusu