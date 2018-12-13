Prof.Dr. Halis Aygün, ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavları (YDS) konusunda alan tecrübesini elektronik sınav vizyonu ile birleştirdiğini ifade etti.

ÖSYM olarak aynı anda 5 bin 500 adayın sınava girebildiği Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde bu yılın kasım ayı itibarıyla 11 kez e-YDS düzenlediklerini bildiren Halis Aygün, bu sınavlara toplam 23 bin 769 adayın girdiğini bildirdi.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE UYGULANACAK

Bu yıl İngilizce'nin yanı sıra ilk defa Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde de e-YDS düzenlediklerini belirten Halis Aygün, "2019 yılında ise bu dillerden sonra en çok talep gören Farsça e-YDS olarak yapılacak. Böylece daha önce yılda sadece bir kez basılı formatta Ankara'da yapılan Farsça sınavı, artık e-sınav olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak" bilgisini verdi.

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