Türkiye Faruk bebekten acı haber! Doğal gaz patlamasında yaralanmıştı...

Faruk bebekten acı haber! Doğal gaz patlamasında yaralanmıştı...

Türkiye

Faruk bebekten acı haber! Doğal gaz patlamasında yaralanmıştı...

2 yaşındaki Faruk Furkan Özsan Kayseri’de 5 gün önce yaşanan doğal gaz patlamasında yaralanmıştı. Faruk bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Eylül 2021, Pazar 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, 21 Eylül'de saat 05.00 sıralarında, Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Özsan'a ait 2 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Binada yaşayan aynı aileden İsmail, Zeynep, Türkan ve Faruk Furkan Özsan yaralandı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri de patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

KURTARILAMADI

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Faruk Furkan Özsan, dün akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Faruk Furkan'ın cenazesi, bugün Başakpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Görünen köy
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Hakan Çelik
Biden yönetiminde ABD ile toparlanma çok zor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin Cep'ten güzellik tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüse yakalanan çocuk cerrahi uzmanından kahreden haber geldi