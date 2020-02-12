Türkiye Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

Türkiye

Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş insanı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Şubat 2020, Çarşamba 18:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Güllü, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş insanı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Ünlü baklavacı cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. 

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Kadir Şeker davasından pis kokular geliyor!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Savaşçı dilden uzak durmak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Suriye’de kim nerede duruyor?
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ceren'in katili hakkında gerekçeli karar açıklandı