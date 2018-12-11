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Faruk K: Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldım

Kanal D'deki '2.Sayfa' programına katılan şarkıcı Faruk K, ''Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldım'' dedi

11 Aralık 2018, Salı 17:18 Son Güncelleme:
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Faruk K: Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldım

Honki Ponki şarkısıyla bir döneme damga vuran Faruk K'dan itiraf geldi.

Honki Ponki şarkısı sayesinde apartman aldığını belirten şarkıcı, ''2001'de Azar Azar'la tanındım ama o şarkı bana para kazandırmadı. 2002'de Honki Ponki şarkısı bana festivallerin kapısını açtı, oturduğum evi ondan kazandığım parayla aldım. Honki Ponki şarkısı bana apartman aldırdı. Bu şarkı vakti zamanında çocuklara yönelik bir opera için yazıldı'' açıklamasında bulundu.


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