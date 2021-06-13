Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alımı yapacak. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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