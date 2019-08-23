Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alıyor!
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi alınacak. Peki, öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte öğretim görevlisi ilanının detayları…
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı’na öğretim görevlisi alınacak. İşte öğretim görevlisi başvuru şartları…
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı’na öğretim görevlisi ilanı yayınlandı. Başvuru yapacak adayların Mimarlık alanında lisans mezunu olması ve restorasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olması gerekiyor. Adayların ALES’ten en az 70 puan almaları gerekiyor.