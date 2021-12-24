Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşındaydı ve neden öldü?

Sanat hayatına Ankara’da başlayan Faruk Tınaz, bir süre sonra İstanbul’a taşındı ve çalışmalarına burada devam etti. Bir dönem hem müziğiyle hem de yakışıklılığıyla unutulmaz isimler arasında yer alan Faruk Tınaz, son zamanlarda Türkiye Jokey Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu…

FARUK TINAZ KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

23 Aralık 2021 Perşembe günü 65 yaşında hayata gözlerini yuman Faruk Tınaz’ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınazı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınazı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allahtan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri kullanıldı.

FARUK TINAZ KİMDİR?

6 Haziran 1956 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Faruk Tınaz, sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğuydu. Annesi mevlüthan olan ünlü şarkıcı Ümit Tokcan, Mustafa Erses ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.

1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanan Faruk Tınaz TRT'de çalışmaya başladı. Çalışmalarına bir süre Ankara’da devam eden ünlü isim, sahne hayatına İstanbul’da devam etti. 1973 yılında Osman Yağmurdereli ve Kamil Sönmez ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı.

Faruk Tınaz sanat hayatının yanı sıra, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyordu.

Faruk Tınaz, yıllar önce verdiği bir röportajda ötanazi isteğini dile getirmiş, "Çok sevdiğim 2 dostum Osman Yağmurdereli, Kamil Sönmez ardından babamı kaybettim. Hayatımın parçaları gitti. Ama esas acı; annemin vefatıydı. Annem alzheimer hastasıydı. Son günlerini çok kötü geçirdi. Eşim Canan'a vasiyet ettim. Eğer sancılı ve kötü bir rahatsızlığa yakalanırsam bir çaresine baksın. Ötenazi istiyorum. O durumda kalmak istemiyorum. Kesin kararlıyım. Canan 'Nasıl yaparım bunu sana? diyor." ifadelerini kullanmıştı.

FARUK TINAZ'IN ALBÜMLERİ