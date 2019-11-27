Faruk Tınaz: Sahneye dönersem sorun çıkar

Son albümü 2008’de çıkaran Faruk Tınaz yıllar sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Yanında eşi Canan Tınaz da vardı.

'Sahnelere dönme fikri bile beni korkutuyor'

Sanatçı, “O kadar yıl ara verdim, sahnelere dönmek istemiyorum, fikri bile beni korkutuyor. Özel hayatımda sorun çıkar” dedi. Faruk Tınaz’ın 30 yarış atı var.





Faruk Tınaz kimdir?

Ünlü sanatçı Faruk Tınaz 8 kardeştir. 5. çocuk olarak dünyaya gelen Faruk Tınaz’ın annesi Mevlüthan hanımdır.

İlk müzik yıllarına Ankara’da adım atan Faruk Tınaz daha sonra İstanbul’a gelerek kariyerini sürdürmüş ve diğer usta sesler Osman Yağmurdereli ve Kamil Sönmez ile birlikte tek odalı bir evde yaşantısını sürdürmek zorunda kalmıştır.

İlk müzik albümü Göz Göze ile 1988 yılında müzik piyasasındaki yerini alan Faruk Tınaz aslen Adana’lıdır ve Adana doğumludur.