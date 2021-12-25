Magazin Faruk Tınaz’ın toprağa verildiği gün koşan atı, üçüncülük elde etti

Faruk Tınaz’ın toprağa verildiği gün koşan atı, üçüncülük elde etti

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Faruk Tınaz’ın toprağa verildiği gün koşan atı, üçüncülük elde etti

İstanbul’da, önceki gün pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz’ın bugün toprağa verildiği memleketi Adana´da koşan atı, üçüncülük elde etti.

25 Aralık 2021, Cumartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz için Adana´da cenaze töreni düzenlendi. Tınaz, gözyaşları arasında toprağa verilirken, bugün kendisine ait atı da Adana’da koşuya çıktı. 3 ve yukarı İngiliz atlarının yarıştığı koşuda Tınaz’ın sahibi olduğu ’Mi Majör’ isimli atı, jokey Muhammet Özdemir’in kontrolünde 2 bin metre kum pistte yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Yarışı, jokey İsmail Demir’in bindiği ’Divine Speed’ isimli safkan kazandı.

DHA

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