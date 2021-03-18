Fas, AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edecek
Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen ancak kan pıhtılaşması etkisi nedeniyle bir çok ülkede uygulama durdurma kararı alınan AstraZeneca aşısını Fas kullanmaya devam edeceğini açıkladı.
18 Mart 2021, Perşembe 08:15 Son Güncelleme:
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Fas’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere’de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edileceği bildirildi.
Ulusal İlaç İstişare Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, aşının, kullananlar üzerinde pıhtılaşma riskine dair yan etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.
Komisyon üyelerinin, aşının faydalarının, taşıdığı riskten çok daha fazla olduğunu vurguladıkları ifade edildi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesi, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuş, Kazakistan da aşının tedarikine ilişkin görüşmeleri askıya almıştı.
AA
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