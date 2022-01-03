Fast food uyarısı: Çocukların gelişimine zarar veriyor!

Çocukluk dönemi bebeklik döneminin aksine büyüme hızının daha yavaş olduğu, çocuğun beslenme alışkanlığını kazandığı, anne babasını taklit ederek sofraya oturmayı, kendi başına yemek yemeyi öğrendiği dönemdir. Türkiye’de ilk defa Dünya Sağlık örgütünün (DSÖ) yürüttüğü çalışmada Sağlık bakanlığı, MEB ve Hacettepe Üniversitesinin yaptığı çalışmada Türkiye genelinde her dört çocuktan biri yüzde 22,5) şişman, anne sütü eksikliği, süt alım azlığı ve yetersiz beslenme nedeni ile çocukların yüzde 2,3 ü ise ciddi zayıf ve bodur grubunda yer alıyor.

FAST FOOD KADAR DİYET ÜRÜNLER DE GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Çocukların fizyolojileri yetişkinlerden farklı olduğu için beslenmeleri ve besinsel ihtiyaçları da yetişkinlerden farklıdır. Özellikle büyüme ve gelişme döneminde olan çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyen besinler; yüksek kalorili, posadan fakir, vitamin ve mineral içeriği düşük; gazlı ve şekerli içecekler; cipsler, çikolata, bisküvi ve kekler, kızartmalar, hamur işleri hazır besinler ve fast food dediğimiz besinlerdir. Bunun yanı sıra ailelerin çocuklarımız obez olur korkusu ile çocuklarına tükettirdikleri diyet ürünler de çocukların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gazlı içecekler, çay ve kahve fazla miktarda tüketildiğinde vücutta demir emilimi azalmakta ve demir eksikliğine yol açmaktadır. Şekerli içecekler ise özellikle fazla enerji alımına neden olduğundan ağırlık artışına sebep olmaktadır. Meyveler yerine meyve sularını tüketmek başlı başına posadan, vitamin ve minerallerden çocuğunuzun mahrum kalması demektir.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Fast-food olarak tüketilen besinler, pizza, hamburger, sosisli, döner, A ve C vitamini ile kalsiyum yönünden yetersizdir ve posa içerikleri oldukça düşüktür. Bu vitaminlerin düşük düzeyde alınımı, bağışıklık sistemi yetersizliğine, sık sık hastalanmalara, kalp-damar hastalıkları ve katarakt riskinin artmasına yol açmaktadır. Özellikle büyüme çağında kalsiyumun yetersiz alımı, büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Fast-food ürünlerin renklendirici, tatlandırıcı ve aroma artırıcı katkı maddeleri içermesi bu ürünlerin uygun kullanılmamaları ve sık tüketimleri uzun dönemde kanser riskini artırmaktadır. Aynı zamanda fast food tüketimi ile ağırlık artışı ve insülin direnci arasında kuvvetli pozitif bir ilişki olması, fast food tarzı besin tüketiminin, obezite ve tip 2 diyabet riskini artırdığını göstermektedir. Son dönemde birçok anne kepekli ekmeğin çocuklar için uygun olduğunu düşünmektedir. Fakat yetişkin beslenmesinden farklı olarak kepekli ürünler çocukların gelişimini olumsuz etkiler.

5 YAŞINA KADAR KEPEKLİ ÜRÜN ÖNERİLMİYOR

Fazla alınan kepek; demir ve kalsiyum gibi çocuk gelişiminde önemli olan minerallerin atımını arttırabilir. Bu nedenle de çocuk beslenmesinde 5 yaşına kadar kepekli ürünlerin kullanımı önerilmez. Aynı şekilde aileler light süt ürünlerini de çocuklarına vermektedir. Yetişkin beslenmesi için sağlıklı olan light süt ürünleri çocukların gelişimi için uygun değildir. Çünkü çocuklar, beyin gelişimi için doymuş yağ asitlerine ihtiyaç duyarlar ve bu yağ asitleri light süt ürünlerinde bulunmamaktadır. Katkı maddesi içeren, işlem görmüş ürünlerin çocuğunuzun sağlığını olumsuz etkilediğini unutmayın.



