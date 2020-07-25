Fast slingpuck (Hızlı sapan) oyunu
Son zamanlarda sosyal medya sayesinde adını duyuran oyunlardan birisi olan fast slingpuck yani hızlı sapan oyunu, çocukların dikkatini geliştirmeye yardımcı olan bir oyun. Peki, fast slingpuck oyunu nedir? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, detayları anlatıyor.
25 Temmuz 2020, Cumartesi 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Amaç, mümkün olan en kısa zamanda, karşı tarafa tüm taşları geçirmek. Fast slingpuck tek elle oynanır. Pullar sadece lastik kullanılarak itilebilir. Her oyuncu oyuna 5 pul ile başlar, pozisyon alır veya kampındaki taşları istediği köşeye dizebilir.
Malzemeler
- Ayakkabı kutusu
- Lastik
- Bir parça karton
- Tavla taşı ya da şişe kapağı
Yapılışı
Ayakkabı kutusu alt taban olarak kullanılır. Karton parçası ayakkabı kutusu genişliğinde kesilir. Kesilen kartonun tam ortasından taşların geçebilmesi için bir delik açılır. Kutunun her iki köşesine tam alttan olacak şekilde iki delik açılır. Açılan deliklere lastikler takılır ve uçları bağlanır. Taşlar kutuya dizilir. Ve oyun hazır, iyi eğlenceler
Oyunun oynanışı
2 oyuncu ile oynanır. Her oyuncu kendi sahasında 5 taş ile oyuna başlar. Oyuncular taşları tek eliyle yönlendirebilir, diğer eliyle yalnızca gerginlik ayarı için lastiğe dokunabilirler.