Fasulye çorbası tarifi: Fasulye çorbası nasıl yapılır?

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Fasulye çorbası tarifi

Fasulye çorbası malzemeleri

- 250 gram kuru fasulye

- 1 orta boy soğan

- 1 diş sarımsak

- 1 buke garni ( maydanoz kökü, defne yaprağı, kekik sapı vb.)

- 4 sap kereviz

- 2 ince sap pırasa

- 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağ

- 4 orta boy domates

- 1 tatlı kaşığı tuz

Fasulye çorbası yapılışı

Fasulyeleri ayıklayıp 4-5 saat soğuk suyla ıslatın. Suyunu süzüp 2 ½ litre sıcak suyla ateşe koyun. 1 adet soğan, sarımsak ve buke garniyi katin. Kereviz ve pırasayı küçük parçalar halinde doğrayıp 1 kaşık yağla kısık ateş üzerinde pişmeye bırakın. Domatesin kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartıp doğradıktan sonra karışıma ekleyin. Fasulye yumuşayınca içinden soğan ve buke garniyi çıkartıp domatesli karışıma katin. Sonra da püre makinesinden geçirin, tekrar ateşe koyup yeterince tuz katin. Servisten önce yumurta sarisini 2-3 kaşık çorbayla alıştırarak sulandırın ve kalan 1 kaşık yağla birlikte çorbaya katin. Yağda kızdırılmış ekmeklerle servis yapın.

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