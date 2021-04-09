Karadeniz Mutfağı’nın geleneksel lezzetlerinden olan Fasulye Diplesi tarifi…

Fasulye Diblesi için malzemeler

350 gram taze fasulye

100 gram tereyağı

1 adet iri kuru soğan

2 adet domates

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Fasulye Diplesi’nin yapılışı

Taze yeşil fasulyeyi yıkayıp, kaynak suda diri kıvamda haşlayın. Süzgece alıp soğumaya bırakın. Soğanları incecik kıyıp, domatesleri küçük küçük doğrayın. Pirinci ılık suda ıslatın. Tereyağının yarısını tencerede eritip, soğanları da ekleyip, kavurun. Domatesleri ilave edip, tuzla beraber kavurun.

Haşlanmış fasulyeleri enine ince ince, 1 santimetrelik parçalar halinde doğrayıp, bu harca ilave edin. Pirinci yıkayıp, süzün ve tencerede pişen yemeğe ekleyin. 1-2 dakika karıştırıp, 3 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Sıcakken üzerine kırmızı pul biber ekleyerek servise sunun.