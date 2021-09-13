Her yemeğinin yanına yakışan fasulye turşusu tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, fasulye turşusu nasıl yapılır? Tadına doyamacağınız fasulye turşusu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FASULYE TURŞUSU TARİFİ

Fasulye turşusu malzemeler

5 su bardağı su

1 kilo taze fasulye

1 çay bardağı sirke

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı deniz/kaya tuzu

Fasulye turşusu yapılışı

Öncelikle tarife taze fasulyelerin kenarlarını kopartarak ve ikiye bölerek başlayın. Temizlediğiniz fasulyeleri 15 dakika haşlayın. Çok yumuşamamasına özen gösterin. Kaynar suyun içerisine tuzu ekleyin ve eritin. Su soğuduğunda içerisine sirkeyi de ilave edin. Suyunu süzdüğünüz fasulyeleri kavanozun yarısına doldurun. Sarımsakları kavanozun ortasına koyun ve üzerini taze fasulye ile doldurun. Tuzlu sirkeli suyu kepçe ile kavanozlara dökün. Tüm suyu kavanozlara ekledikten sonra ağızlarını sıkıca kapatın. Kavanozları ortalama 20 gün boyunca kuru ve güneş almayan bir dolapta saklayın.



