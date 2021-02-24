Etkinlik Rehberi Fasulyelerle eğlen ve öğren

Fasulyelerle eğlen ve öğren

Etkinlik Rehberi

Fasulyelerle eğlen ve öğren

Bu oyun çocukların renkleri ve geometrik şekilleri öğrenmesini pekiştirir. Ayrıca fasulyeleri boyamak ince motor gelişimlerini destekler

24 Şubat 2021, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

1 koli kartonu, yarım paket kuru fasulye, akrilik veya Guaj boya, maket bıçağı, yapıştırıcı, keçeli kalem/ Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

 Kartondan yaklaşık 30 cm olacak iki eşit kare parça kesin. İlk parçaya çeşitli geometrik şekiller çizin ve çıkarın. Bu parçayı diğer parça üzerine yapıştırın. Fasulyeleri bölün ve çocuğunuzla birlikte dilediğiniz renklere boyayın. Çocuğunuzdan renkli fasulyeleri kullanarak şekilleri doldurmasını isteyin.


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