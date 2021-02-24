Fasulyelerle eğlen ve öğren

MALZEMELER

1 koli kartonu, yarım paket kuru fasulye, akrilik veya Guaj boya, maket bıçağı, yapıştırıcı, keçeli kalem/ Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Kartondan yaklaşık 30 cm olacak iki eşit kare parça kesin. İlk parçaya çeşitli geometrik şekiller çizin ve çıkarın. Bu parçayı diğer parça üzerine yapıştırın. Fasulyeleri bölün ve çocuğunuzla birlikte dilediğiniz renklere boyayın. Çocuğunuzdan renkli fasulyeleri kullanarak şekilleri doldurmasını isteyin.





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