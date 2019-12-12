AK Parti'den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin adı olacak Gelecek Partisi olacak. Haberi HaberTürk yazarı Fatih Altaylı duyurdu. Altaylı'ya göre Davutoğlu’nun ekibinin sahte parti ismi ve logolarının sızmasıyla medyanın gündemini kendi üzerlerinde tutmayı başardı.

Fatih Altaylı konuyla ilgili şunları söyledi:

Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu’nun partisinin adı ‘Gelecek Partisi’ olarak kesinleşti. Birkaç gün içinde eski AKP Genel Başkanı yeni ‘Gelecek Partisi Genel Başkanı’ olacak. Partinin kurucular kurulunda Davutoğlu’nun eski danışmanı Etyen Mahcupyan gibi, gazeteci Hakan Albayrak gibi ‘bildik’ ve ‘beklenen’ isimlerin yanı sıra epey de yeni bilinen veya duyulmamış isimler de yer alıyor. Gelecek Partisi’nin Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum.



