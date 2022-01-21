Fatih Arda İpçioğlu 9’uncu kez finale yükseldi

Kayakla Atlama Dünya Kupası’nın Almanya Titisee-Neustadt ayağında mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, 114 metrelik atlayışıyla finale kaldı. Dünya kupasında mücadele eden bir diğer milli sporcu Muhammet İrfan Çintımar ise 93.5 metre atlayarak yarışı tamamladı. Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, final yarışında da Fatih Arda İpçioğlu´na başarılar diledi.

İpçioğlu, cumartesi günü saat 18.15’te final müsabakasına çıkacak.

DHA