Fatih Atlı kimdir? Fatih Atlı kaç yaşında ve nereli?
Antalya Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapıyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri müsabakaları devam ederken güreşseverler de Fatih Atlı’yı merak ediyor. Peki, Fatih Atlı kimdir? Fatih Atlı kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Atlı ile ilgili merak edilenler…
Güreşin ilk er meydanı Elmalı Yağlı Güreşleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde başladı. Pehlivanların kıyasıyla mücadele ettiği Elmalı’da pehlivanlar merak ediliyor. Güreşseverlerin merak ettiği isimlerin başında Fatih Atlı geliyor. Peki, Fatih Atlı kimdir? Fatih Atlı kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Atlı’nın güreş kariyeri…
FATİH ATLI KİMDİR?
Samsun İli Ladik İlçesinde 9 Mayıs1984 tarihinde doğdu. Güreş hayatına 2000 yılında Ladik’de başladı. İlk güreşini Çorum Kargı’da yaptı. 19 Mayıs Üniversitesi, BESYO’da okumaktadır.
Atlı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde değişik derecelere sahip olmuştur. 2005 yılın Kırkpınar Büyük Orta Boy birinciliği, 2006 yılı Başaltı Birinciliği, 2011 yılı Baş üçüncülüğü kazanmıştır. Ayrıca, 2011 yılında en teknik güreşçi seçilmiştir.
110 kilo, 1.84 boyunda olan Fatih Atlı, 2014 yılı 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Boyunda birinci olmuştur. Böylelikle Türkiye’nin Başpehlivan unvanını alıp bir yıl boyunca altın kemerin sahibi olmuştur.