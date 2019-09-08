Fatih Atlı kimdir? Fatih Atlı kaç yaşında ve nereli? Antalya Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapıyor. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri müsabakaları devam ederken güreşseverler de Fatih Atlı’yı merak ediyor. Peki, Fatih Atlı kimdir? Fatih Atlı kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Atlı ile ilgili merak edilenler…