Fatih Berkay Özdemir: TL üzerindeki baskı e-ihracat ile kırılabilir

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar insanın internet üzerinden alışveriş yaptığını belirten Fatih Berkay Özdemir, "Dünyada ineternetten alışverişin yıllık cirosu 2 trilyon doları buluyor. Elektronik ticaret hacminin bu denli gelişmesi ülkeler arasındaki ticarete de farklı bir boyut getirdi. Bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan kişiye, işletmeye satmak ya da satın almak oldukça kolaylaşırken, dünya gerçek anlamda global bir köye döndü." ifadelerini kullandı.

Küresel e-ticaretteki baş döndürücü gelişmenin, Amazon ve Alibaba gibi e-ticaret sitelerini dünyanın en değerli şirketleri arasına soktuğunu hatırlatan Özdemir, Türkiyenin e-ticaret platformlarının bu dev mecraların içinde yer alması için earn camp’i kurduğunu söyledi.

Özdemir, "Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin de artık yurt dışına satış yapmaları gerekli. Özellikle son tüketicinin lehine çözümler üreten start up'larla iş birlikleri yaparak farklılık yaratabilirler." önerisinde bulundu.

"Dünyanın en değerli şirketleri' listesine e-ticaret devleri giriyor" diyen Özdemir Türkiye ekonomisi ve TL üzerindeki baskıların nitelikli e-ticaret yoluyla aşılabileceğini belirtti ve ekledi:

"Son haftalarda ekonomi alanındaki gelişmeler Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu gösterdi. Ancak bu temelleri daha da güçlendirmek gerekiyor. E-ticaret ile ihracatta sürekli ve kalıcı artış yakalanmalı. Bir e-ticaret sitesi aracılığıyla milyonlarca potansiyel müşteriye ulaşmak çok daha hızlı ve daha az maliyetli.

Son 20 yılda 'dünyanın en değerli şirketleri' listesinde yaşanan değişime hepimiz şahit olduk. Zincir mağazaların, otomobil üreticilerinin, telekomünikasyon şirketlerinin yerini teknoloji şirketleri almıştı. Şimdi bu listeye dünyanın e-ticaret devleri giriyor. İlk fırsatı değerlendirememiş olabiliriz ancak ikinci şans kaçırılmamalı. Türkiye’nin e-ticaret devleri yurt dışına açılmalı."