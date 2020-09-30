Fatih Çelik, dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirecek
Pandemi süreci ile beraber sekteye uğrayan toplumsal ve ekonomik hayat, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı problemler yarattı. Birçok sektör corona virüs salgının yarattığı problemlerden etkilenmektedir ancak en çok etkilenen sektörlerden birisi de turizm sektörü oldu . Bütün bunlara rağmen iş insanı Fatih Çelik, bu süreçte istihdam ve ekonomik kalkınma yaratma adına yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
30 Eylül 2020, Çarşamba 19:07 Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini ve projelerini arttıracağını vurgulayarak bu süreçte diğer iş insanlarının da aynı özveri ile çalışarak yatırımlarına devam etmeleri gerektiğini belirten iş insanı Fatih Çelik. Akyaka’da doğal yaşam villaları projesinin hız kesmeden ilerlediğini ve pandemi koşullarına uygun yeni bir yaşam alanı tahsis etmenin çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
50 adet ultra lüks villa projesini hayata geçirmek için kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çelik, tesisin 2021 yılında misafir kabul etmeye başlayacağı aktardı.
Dünya yıldızlarını getirmeyi planlıyor
Buna ek olarak proje kapsamında, pandemi koşullarının getirdiği yeni kurallara uygun olarak Muğla Akyaka'da konser vermek üzere Jennifer Lopez, Shakira gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla görüşüldüğü ve yakın zamanda bomba bir yıldızla konser verileceği açıklandı.