Fatih Erbakan koronavirüs karantinasında! Aşı karşıtı açıklamalar yapmıştı
Aşı karşıtı açıklamalar yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi.
02 Kasım 2021, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın oğlu, eğitim gördüğü okulda koronavirüse yakalandı. Bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan'ın bütün programları da iptal edildi.
AŞI KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Fatih Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, MRNA aşısı olanlar içinse, "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.
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