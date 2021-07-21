Futbol Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaştı

Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaştı

Futbol

Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaştı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ismi bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı forvet Ahmed Musa ile anlaştı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 22:05 Son Güncelleme:
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Kadrosunda Lucas Biglia, Fabio Borini gibi önemli isimleri bulunduran Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha takıma katmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre; İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Musa'nın transferini bitirdi.

Sol kanat, forvet ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen Musa'nın ismi Türkiye'den 3 büyüklerle de anılıyordu.

Leicester City ve CSKA Moskova gibi önemli takımlarda oynayan Nijeryalı futbolcu, son olarak Nijerya'da Kano Pillars forması giydi.

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