Fatih Karagümrük, Ahmed Musa ile anlaştı

Kadrosunda Lucas Biglia, Fabio Borini gibi önemli isimleri bulunduran Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha takıma katmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre; İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Musa'nın transferini bitirdi.

Sol kanat, forvet ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen Musa'nın ismi Türkiye'den 3 büyüklerle de anılıyordu.

Leicester City ve CSKA Moskova gibi önemli takımlarda oynayan Nijeryalı futbolcu, son olarak Nijerya'da Kano Pillars forması giydi.

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