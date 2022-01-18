Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maç özeti ve sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadeleden konuk ekip Beşiktaş 1-0 galip ayrıldı.
18 Ocak 2022, Salı 21:51 Son Güncelleme:
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35. dakikada Ghezzal’ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic’in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
37. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1
48. dakikada Batshuayi’nin yay üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Larin’in plase vuruşu direk dibinden auta çıktı.
63. dakikada ceza sahası içi sağ tarafındaki Levent’in penaltı noktası gerisine çıkardığı pasta Bistrovic’in topu kontrol ettikten sonra çektiği şut kaleci Ersin’de kaldı.
86. dakikada Bistrovic’in kaleyi cepheden gören pozisyondan yaklaşık 20 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin yatarak kornere çeldi.
Gol: Batshuayi (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Volkan Demirel (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Batshuayi (Beşiktaş)
İHA