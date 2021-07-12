Fatih Karagümrük Kulüpler Birliği'ndeki konuşmaların kayıt altına alınmasını istedi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği ile ilgili aldıkları kararı açıkladı. Karagümrük, toplantılardaki konuşmaların kanıt oluşturması açısından kayıt altına alınmasını, aksi takdirde toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/karagumruk_sk/status/1414519637912457216
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