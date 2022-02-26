Türkiye Fatih Kaymakamlığı’ndan okulda taciz iddiasına açıklama

Fatih Kaymakamlığı’ndan okulda taciz iddiasına açıklama

Türkiye

Fatih Kaymakamlığı’ndan okulda taciz iddiasına açıklama

Fatih Kaymakamlığı, öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerinde hakkında soruşturma başlatılan öğretmen M.B.’nin görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandığını duyurdu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 00:06 Son Güncelleme:
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Fatih Kaymakamlığı açıklaması şöyle:

"İlçemiz Atikali İlkokulu öğrenci velilerinin, okul öğretmenlerinden M.B.’nin bazı öğrencilere yönelik taciz iddiaları üzerine, konu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilerek, derhal soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddialar nedeniyle adı geçen hakkında 21.02.2022 tarihinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen M.B, 24.02.2022 tarihinde tutuklanmış olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

Bu durumun öğrenciler üzerinde etkilerini gidermek amacıyla; Rehberlik Araştırma Merkezi ve Okul Rehberlik Servisi veli ve öğrencilerimize yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Meydana gelen müessif olaydan derin üzüntü duyuyor, çocuklarımıza yönelik bu ve benzeri tutum ve davranışları esefle kınıyoruz."

DHA

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