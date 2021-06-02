Futbol Fatih Kuruçuk Hatayspor ile anlaştı

Fatih Kuruçuk Hatayspor ile anlaştı

Futbol

Fatih Kuruçuk Hatayspor ile anlaştı

Hatayspor sezonun ilk transferini açıkladı. Karagümrük'ten ayrılan 23 yaşındaki stoper Atakaş Hatayspor'la anlaştı.

02 Haziran 2021, Çarşamba 15:28 Son Güncelleme:
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Hatayspor Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi. 

Fatih Kuruçuk bu sezon Karagümrük formasıyla toplamda 16 maça çıktı. 


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