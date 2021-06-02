Fatih Kuruçuk Hatayspor ile anlaştı
Hatayspor sezonun ilk transferini açıkladı. Karagümrük'ten ayrılan 23 yaşındaki stoper Atakaş Hatayspor'la anlaştı.
02 Haziran 2021, Çarşamba 15:28 Son Güncelleme:
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Hatayspor Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fatih Karagümrük’te forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kuruçuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.
Fatih Kuruçuk bu sezon Karagümrük formasıyla toplamda 16 maça çıktı.
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