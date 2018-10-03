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Fatih Portakal mesleği bırakırım demişti! RTÜK cezayı kesti

RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi

03 Ekim 2018, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 21:54
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FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki göstermiş ve 'Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' demişti. Bu sözlerin ardından RTÜK Fatih Portakal'a 'doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

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