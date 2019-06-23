Fatih seçim sonuçlarında son durum nedir? Fatih oy oranları...

YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Fatih seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Fatih seçim sonuçlarında son durum...

Millet İttifakı 49.18% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 49.06% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.82% NECDET GÖKÇINAR

Diğer 0.94%