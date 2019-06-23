Fatih seçim sonuçlarında son durum nedir? Fatih oy oranları...
Yaklaşık 10 milyon seçmen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullandı. Fatih halkı tercihini yapıp zarfı sandığa attı. Gözler artık seçim sonuçlarında... Fatih'deki oy oranları da seçimin sonucu için önemli bir yer tutuyor. Peki, Fatih seçim sonuçlarında son durum nedir?
YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Fatih seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Fatih seçim sonuçlarında son durum...
Millet İttifakı 49.18% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 49.06% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.82% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.94%