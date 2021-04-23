Fatih Sipahi: Yatırımlarımız devam edecek

Demir çelik boru profil sektörünün yöneticisi Fatih Sipahi 2021 yılında pandeminin ortasında yaptığı 30 milyon dolarlık yatırımı ile demir çelik sektöründe çok konuşulmuştu. 2022 başında Doğanay Boru borsaya açılacak, 2022 yılında da yatırımlara devam edilecek. Demir çelik fiyatlarındaki yüzde 250'lik artışın sene sonuna kadar devam edeceği düşünülüyor.

Yüzde 200-250 arttı

Fatih Sipahi, “Demir-çeliğin zamlanmasıyla yüzlerce ürünün fiyatı yüzde 200-250 arttı. İnşaat sektörü de bu yükselişten etkilenen iş kollarının başında geliyor. Talep çok olduğu için demir-çelik üreticileri zorluk yaşıyor, ürün yetiştiremiyor. Tedarik sorunundan dolayı bu durum, malzemenin çok ciddi zam görmesine neden oluyor. Bugün siparişini verdiğimiz hammadde 5 ay sonra bize teslim ediliyor. Biz de hammaddemizi haddeleme ve tavlama yaparak kendimiz üreteceğiz. Üretim kapasitemizin 7 bin 500 ton olmasını hedefliyoruz” dedi.